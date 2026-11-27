Гайді Клум / © Associated Press

Реклама

Гайді Клум відсвяткувала День подяки у колі всіх чотирьох дітей. 53-річна супермодель опублікувала в Instagram сімейні фотографії та показала, як провела свято у своєму особняку в Бель-Ейрі.

На першому знімку Гайді позує за святковим столом разом із дітьми — 22-річною Лені, 21-річним Генрі, 20-річним Йоганом та 17-річною Лу. Модель зазнімкована в білому лонгсліві, а на її руках вмостився її улюбленець на прізвисько Фріц. Старший син Генрі тримає камеру, щоб зробити спільне селфі.

Реклама

Гайді Клум із дітьми / © Instagram Гайді Клум

«Радість! Щасливого Дня подяки від моєї родини для вашої», — підписала публікацію Клум.

Реклама

Окрім сімейного знімка, модель показала й підготовку до святкової вечері. У меню були запечена індичка з трав’яною начинкою, запіканка з батату з маршмеллоу та картопляний гратен із сиром.

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із сином Йоганом / © Instagram Гайді Клум

Індичка Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Святкова зустріч стала рідкісною нагодою побачити Гайді разом з усіма дітьми: старші вже давно живуть окремо — Лені будує кар’єру моделі, а сини навчаються та займаються власними проєктами.

При цьому шанувальники звернули увагу, що на сімейних фотографіях не було чоловіка моделі Тома Каулітца. Як повідомляють німецькі ЗМІ, музикант у цей час перебував у Берліні у службових справах.

Зазначимо, Гайді Клум виховує чотирьох дітей: двох доньок і двох синів. Усі діти народилися під час шлюбу зірки зі співаком Сілом. Хоча для старшої дочки Лені він і не є біологічним батьком, проте Гайді почала зустрічатися з артистом, вже будучи вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе. Зараз вона одружена з 37-річним музикантом і учасником популярного гурту Tokio Hotel — Томом Каулітцем.

Реклама

Нагадаємо, раніше син Гайді Клум отримав нагороду «Модель року».

Новини партнерів

Новини партнерів