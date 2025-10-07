- Дата публікації
Супермодель Клаудія Шиффер показала, як добиралася потягом до Парижа на модний показ
Як амбасадор бренду німкеня відвідала показ Chloé, який відбувся в рамках Тижня моди в Парижі.
55-річна німецька супермодель і зірка 90-х — Клаудія Шиффер — показала у своєму Instagram, як добиралася до Парижа, щоб відвідати показ бренду Chloé, з яким вона наразі тісно співпрацює і навіть стала обличчям його літньої колекції.
З Лондона, де зараз живе німкеня зі своїм чоловіком, англійцем Меттью Воном, вона приїхала до столиці Франції потягом. Для недовгої поїздки Клаудія вбралася у зручний одяг — джинси-кльош, сірий світшот з білим коміром і взяла з собою декілька сумок від Chloé.
Звісно, на вокзалі зірку впізнали, і вона навіть роздала автографи охочим.
А на саме фешн-шоу Клаудія Шиффер з’явилася в ніжних блідо-рожевих прямих джинсах, світлому топі з мереживом і чорному жакеті, який зав’язала вузлом на животі.