ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
219
Час на прочитання
1 хв

Супермодель Клаудія Шиффер показала, як добиралася потягом до Парижа на модний показ

Як амбасадор бренду німкеня відвідала показ Chloé, який відбувся в рамках Тижня моди в Парижі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Клаудія Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

55-річна німецька супермодель і зірка 90-х — Клаудія Шиффер — показала у своєму Instagram, як добиралася до Парижа, щоб відвідати показ бренду Chloé, з яким вона наразі тісно співпрацює і навіть стала обличчям його літньої колекції.

З Лондона, де зараз живе німкеня зі своїм чоловіком, англійцем Меттью Воном, вона приїхала до столиці Франції потягом. Для недовгої поїздки Клаудія вбралася у зручний одяг — джинси-кльош, сірий світшот з білим коміром і взяла з собою декілька сумок від Chloé.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Звісно, на вокзалі зірку впізнали, і вона навіть роздала автографи охочим.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

(щоб побачити більше фото і відео, гортайте вправо)

А на саме фешн-шоу Клаудія Шиффер з’явилася в ніжних блідо-рожевих прямих джинсах, світлому топі з мереживом і чорному жакеті, який зав’язала вузлом на животі.

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Образи Клаудії Шиффер (19 фото)

Клаудия Шиффер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Клаудия Шиффер / © Getty Images

© Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Associated Press

Клаудія Шиффер / © Associated Press

Клаудія Шиффер / © Associated Press

Клаудія Шиффер / © Associated Press

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер у Нью-Йорку / © East News

Клаудія Шиффер у Нью-Йорку / © East News

Клаудія Шиффер у Нью-Йорку / © East News

Клаудія Шиффер у Нью-Йорку / © East News

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер_2 / © Associated Press

© Associated Press

Клаудия Шиффер во время показа Chanel Haute Couture осень-зима 1992-1993_1 / © Getty Images

© Getty Images

Клаудия Шиффер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Супермодели 90-х, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Тайра Бэнкс, Клаудия Шиффер, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Хелена Кристенсен, Летиция Каста, Карла Бруни_12 / © Getty Images

© Getty Images

Клаудия Шиффер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
219
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie