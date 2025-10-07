Супермодель Клаудія Шиффер показала, як добиралася потягом до Парижа на модний показ

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

55-річна німецька супермодель і зірка 90-х — Клаудія Шиффер — показала у своєму Instagram, як добиралася до Парижа, щоб відвідати показ бренду Chloé, з яким вона наразі тісно співпрацює і навіть стала обличчям його літньої колекції.

З Лондона, де зараз живе німкеня зі своїм чоловіком, англійцем Меттью Воном, вона приїхала до столиці Франції потягом. Для недовгої поїздки Клаудія вбралася у зручний одяг — джинси-кльош, сірий світшот з білим коміром і взяла з собою декілька сумок від Chloé.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Звісно, на вокзалі зірку впізнали, і вона навіть роздала автографи охочим.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

А на саме фешн-шоу Клаудія Шиффер з’явилася в ніжних блідо-рожевих прямих джинсах, світлому топі з мереживом і чорному жакеті, який зав’язала вузлом на животі.

Клаудія Шиффер / © Getty Images