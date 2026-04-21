Супермодель Клаудія Шиффер позувала в сорочці на голе тіло

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Реклама

55-річна німецька супермодель і зірка 90-х Клаудія Шиффер поділилася у своєму Instagram серією фото, зроблених для журналу Vogue 1993 року — тоді їй було 23 роки.

На чорно-білих знімках модель позувала в простих образах: білому топі в рубчик, який вона вдягнула без білизни, у білому махровому халаті й теплих шкарпетках, а також у сорочці, одягненій на голе тіло.

(щоб побачити всі фото, гортайте праворуч)

Реклама

«Сьогодні ми святкуємо день народження Грейс Коддінгтон, і згадуємо цю архівну фотосесію Стівена Мейзела для журналу Vogue за квітень 1993 року, стилістом якої виступила Грейс», — написала Клаудія під знімками.

Зазначимо, Клаудія Шиффер потрапила в модельний бізнес абсолютно випадково — скаут помітив її на дискотеці в Дюссельдорфі. Тоді 17-річна дівчина планувала зовсім іншу кар’єру і мріяла стати юристом, як її батько.

Справжній прорив стався 1989 року, коли вона стала обличчям рекламної кампанії бренду Guess. Її яскрава зовнішність і харизма миттєво привернули увагу, зробивши її однією з найбільш впізнаваних моделей свого часу. За роки кар’єри Шиффер зуміла зберегти бездоганну репутацію — вона жодного разу не опинилася в центрі гучних скандалів. За стриманість і холодну елегантність її навіть прозвали «сніговою королевою» подіуму.

Раніше, зазначимо, 21-річна донька супермоделі Клаудії Шиффер блиснула пишним декольте в купальнику.

Реклама