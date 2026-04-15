Супермодель Клаудія Шиффер позувала в строкатій сукні з пікантним декольте

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

55-річна німецька супермодель і зірка 90-х — Клаудія Шиффер — здебільшого мешкає у Великій Британії, у старовинному особняку XVI століття в графстві Саффолк неподалік Лондона, разом із чоловіком, режисером Меттью Воном, та трьома дітьми. Coldham Hall з 14 спальнями модель із чоловіком придбали 2002 року.

Цей сімейний особняк моделі зацікавив видання Architectural Digest, що спеціалізується на дизайні інтер’єрів, архітектурі та ландшафтному дизайні. На сторінках журналу з’явилася і сама Клаудія. Вона позувала в одній з кімнат свого великого будинку.

Шиффер була зображена в довгій строкатій сукні з глибоким вирізом, що підкреслила її пишне декольте, і в босоніжках на підборах. «Насолоджуюся весною в сільській місцевості», — написала супермодель під фото і показала ще декілька снімків свого особняка.

Зазначимо, Клаудія Шиффер потрапила в модельний бізнес абсолютно випадково — скаут помітив її на дискотеці в Дюссельдорфі. Тоді 17-річна дівчина планувала зовсім іншу кар’єру і мріяла стати юристом, як її батько.

Справжній прорив стався 1989 року, коли вона стала обличчям рекламної кампанії бренду Guess. Її яскрава зовнішність і харизма миттєво привернули увагу, зробивши її однією з найбільш впізнаваних моделей свого часу. За роки кар’єри Шиффер зуміла зберегти бездоганну репутацію — вона жодного разу не опинилася в центрі гучних скандалів. За стриманість і холодну елегантність її навіть прозвали «Сніговою королевою» подіуму.

Раніше, нагадаємо, 21-річна дочка супермоделі Клаудії Шиффер блиснула пишним декольте в купальнику.