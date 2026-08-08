Супермодель Клаудія Шиффер продемонструвала гарний образ у смарагдовій сукні та з клатчем-мушлею

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

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55-річна німецька супермодель і зірка 90-х — Клаудія Шиффер — опублікувала у своєму Instagram серію фотографій, на яких вона позує у легкій шифоновій сукні від Chloe, виконаній у красивому смарагдовому відтінку, на тонких — майже невидимих — золотих бретельках.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Зірка доповнила свій образ золотими аксесуарами — підвіскою з кулоном і сережками, поясом на талії, а також босоніжками на низьких підборах у тон.

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Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Родзинкою луку Клаудії стал клатч у формі мушлі. «Ідеальна сукня для гості на весіллі», — підписала знімки Шиффер.

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© Instagram Клаудії Шиффер

Нагадаємо, раніше супермодель Клаудія Шиффер у білій сукні та босоніжках на підборах відвідала захід у Лондоні.

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