ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
348
Час на прочитання
1 хв

Супермодель Клаудія Шиффер продемонструвала гарний образ у смарагдовій сукні та з клатчем-мушлею

Зірка запропонувала ідею для тих жінок, які збираються на весілля друзів і не знають, що одягнути.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Клаудія Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

55-річна німецька супермодель і зірка 90-х — Клаудія Шиффер — опублікувала у своєму Instagram серію фотографій, на яких вона позує у легкій шифоновій сукні від Chloe, виконаній у красивому смарагдовому відтінку, на тонких — майже невидимих — золотих бретельках.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Зірка доповнила свій образ золотими аксесуарами — підвіскою з кулоном і сережками, поясом на талії, а також босоніжками на низьких підборах у тон.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Родзинкою луку Клаудії стал клатч у формі мушлі. «Ідеальна сукня для гості на весіллі», — підписала знімки Шиффер.

/ © Instagram Клаудії Шиффер

© Instagram Клаудії Шиффер

Нагадаємо, раніше супермодель Клаудія Шиффер у білій сукні та босоніжках на підборах відвідала захід у Лондоні.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie