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- Шоу-бізнес
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Супермодель Клаудія Шиффер продемонструвала гарний образ у смарагдовій сукні та з клатчем-мушлею
Зірка запропонувала ідею для тих жінок, які збираються на весілля друзів і не знають, що одягнути.
55-річна німецька супермодель і зірка 90-х — Клаудія Шиффер — опублікувала у своєму Instagram серію фотографій, на яких вона позує у легкій шифоновій сукні від Chloe, виконаній у красивому смарагдовому відтінку, на тонких — майже невидимих — золотих бретельках.
Зірка доповнила свій образ золотими аксесуарами — підвіскою з кулоном і сережками, поясом на талії, а також босоніжками на низьких підборах у тон.
Родзинкою луку Клаудії стал клатч у формі мушлі. «Ідеальна сукня для гості на весіллі», — підписала знімки Шиффер.
Нагадаємо, раніше супермодель Клаудія Шиффер у білій сукні та босоніжках на підборах відвідала захід у Лондоні.