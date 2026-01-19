ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
481
1 хв

Супермодель Клаудія Шиффер у мереживному бюстгальтері та джинсах позувала на архівних фото

Зірка поділилася в Мережі серією ретрофото.

Юлія Кудринська
Клаудія Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

55-річна німецька супермодель і зірка 90-х — Клаудія Шиффер — опублікувала у своєму Instagram архівні фото авторства Еллен фон Унверт, якій 17 січня виповнилося 72 роки. Таким чином модель привітала її з днем народження.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

На одному зі знімків Клаудія позувала в білому мереживному бюстгальтері, джинсах і з хусткою на шиї. Це фото з легендарної рекламної кампанії для Guess авторства фон Унверт — саме знімки з цієї чорно-білої фотосесії зробили Шиффер світовою зіркою. Фото зроблено 1989 року, його назва — Guess Who? («Вгадай хто?»).

Взагалі, Еллен фон Унверт і Клаудія Шиффер — один із найбільш знакових дуетів в історії фешн-фотографії. Модель пізніше говорила, що Еллен навчила її відчувати камеру, а не просто позувати, і це сильно вплинуло на її кар’єру.

На інших знімках Клаудія позувала в образі ляльки Барбі, топлес з куховарською книжкою в руках, а також у ретрокупальнику.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

«З днем народження, Еллен! Ти закарбувала і створила так багато прекрасних моментів у моєму житті!» — написала Шиффер під фото.

Раніше, нагадаємо, Клаудія Шиффер показала, як добиралася потягом до Парижа на модний показ. Як амбасадорка бренду німкеня відвідала показ Chloé, що відбувся в рамках Тижня моди в Парижі.

Образи Клаудії Шиффер (19 фото)

Клаудия Шиффер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Клаудия Шиффер / © Getty Images

© Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Associated Press

Клаудія Шиффер / © Associated Press

Клаудія Шиффер / © Associated Press

Клаудія Шиффер / © Associated Press

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер у Нью-Йорку / © East News

Клаудія Шиффер у Нью-Йорку / © East News

Клаудія Шиффер у Нью-Йорку / © East News

Клаудія Шиффер у Нью-Йорку / © East News

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер_2 / © Associated Press

© Associated Press

Клаудия Шиффер во время показа Chanel Haute Couture осень-зима 1992-1993_1 / © Getty Images

© Getty Images

Клаудия Шиффер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Супермодели 90-х, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Тайра Бэнкс, Клаудия Шиффер, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Хелена Кристенсен, Летиция Каста, Карла Бруни_12 / © Getty Images

© Getty Images

Клаудия Шиффер_3 / © Associated Press

© Associated Press

481
