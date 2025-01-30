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Супермодель Клаудія Шиффер показала, як дефілювала на показі Chanel 36 років тому

Супермодель Клаудія Шиффер показала, як дефілювала на показі Chanel 36 років тому

Супермодель Клаудія Шиффер показала, як дефілювала на показі Chanel 36 років тому

Фото: Instagram Клаудії Шиффер

Зірка любить заглядати у свої фотоархіви та публікувати старі фото у Мережі.

Зараз у Парижі відбувається Тиждень моди, в рамках якого Дом Chanel презентував кутюрну колекцію весна-літо 2025. Тому 54-річна німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – вирішила заглянути у свої архіви та показати, як сама брала участь у фешншоу цього легендарного бренду.

Перше дефіле Клаудії для Chanel відбулося у 1989 році – це був показ колекції haute couture сезону весна-літо. Моделлі тоді було лише 19 років, її кар'єра лише розпочиналася.

instagram.com/claudiaschiffer / ©
instagram.com/claudiaschiffer

Шиффер вийшла на подіум у пудровій шовковій сукні з чорним бантом із трояндою на талії. Її волосся було зібране нагору, а образ завершили великі золоті сережки.

Цікаво, що Клаудія стала моделлю випадково – представник модельної агенції помітив її на дискотеці у Дюссельдорфі. Тоді 17-річна дівчина хотіла піти стопами свого батька і стати юристом. Головним поштовхом до слави стала рекламна кампанія для американського бренду Guess у 1989 році — вона стала обличчям марки, а її образ підкорив публіку. За всю свою довгу кар'єру вона жодного разу не потрапляла у скандали, її навіть називали Сніговою королевою подіуму.

Раніше, нагадаємо, Кайлі Дженнер з'явилася серед гостей шоу Chanel у Парижі. Відома красуня одягла вбрання з нової колекції — короткий жакет і мініспідницю молочного відтінку з твіду, і поєднувала його з безліччю прикрас, а також чорними туфлями на підборах і невеликою квадратною сумкою. На очах у Кайлі були стильні окуляри, а також вона зробила укладання з об'ємними кучерями.

Кайлі Дженнер / © Associated Press
Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

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