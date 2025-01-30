Супермодель Клаудія Шиффер показала, як дефілювала на показі Chanel 36 років тому

Зірка любить заглядати у свої фотоархіви та публікувати старі фото у Мережі.

Зараз у Парижі відбувається Тиждень моди, в рамках якого Дом Chanel презентував кутюрну колекцію весна-літо 2025. Тому 54-річна німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – вирішила заглянути у свої архіви та показати, як сама брала участь у фешншоу цього легендарного бренду.

Перше дефіле Клаудії для Chanel відбулося у 1989 році – це був показ колекції haute couture сезону весна-літо. Моделлі тоді було лише 19 років, її кар'єра лише розпочиналася.

instagram.com/claudiaschiffer

Шиффер вийшла на подіум у пудровій шовковій сукні з чорним бантом із трояндою на талії. Її волосся було зібране нагору, а образ завершили великі золоті сережки.

Цікаво, що Клаудія стала моделлю випадково – представник модельної агенції помітив її на дискотеці у Дюссельдорфі. Тоді 17-річна дівчина хотіла піти стопами свого батька і стати юристом. Головним поштовхом до слави стала рекламна кампанія для американського бренду Guess у 1989 році — вона стала обличчям марки, а її образ підкорив публіку. За всю свою довгу кар'єру вона жодного разу не потрапляла у скандали, її навіть називали Сніговою королевою подіуму.

Раніше, нагадаємо, Кайлі Дженнер з'явилася серед гостей шоу Chanel у Парижі. Відома красуня одягла вбрання з нової колекції — короткий жакет і мініспідницю молочного відтінку з твіду, і поєднувала його з безліччю прикрас, а також чорними туфлями на підборах і невеликою квадратною сумкою. На очах у Кайлі були стильні окуляри, а також вона зробила укладання з об'ємними кучерями.

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

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