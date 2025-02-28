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Супермодель Клаудія Шиффер показала, як дефілювала подіумом 30 років тому

Супермодель Клаудія Шиффер показала, як дефілювала подіумом 30 років тому

Фото: Клаудия Шиффер/Instagram

Модель любити ностальгувати та показувати архівні фото та відео.

54-річна німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – вирішила згадати яскраві моменти своєї модельної кар'єри. У своєму Instagram вона показала відео з показу Prada 1995 року.

Клаудія продемонструвала на подіумі лаконічні сукні-пальто та сукні міді, які доповнювала взуттям на невисоких підборах. Її біляве волосся було випрямлене і покладене на один бік.

Перший вихід Клаудії Шиффер на подіум відбувся наприкінці 1980-х. А одним із знакових її дефіле став вихід на показ Chanel  1988 року. Карл Лагерфельд помітив схожість моделі з Бріжит Бордо і зробив її своєю музою, що дало потужний поштовх її кар'єрі. Вона стала постійною моделлю цього легендарного французького бренду та брала участь у всіх його модних шоу та промокампаніях.

Клаудія Шиффер під час показу Chanel Haute Couture осінь-зима 1992-1993 / © Getty Images
Клаудія Шиффер під час показу Chanel Haute Couture осінь-зима 1992-1993 / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, супермодель Клаудія Шиффер показала, що збирає вже 24 роки. Виявляється, модель має цікаве хобі.

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