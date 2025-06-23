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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
1 хв

Супермодель Наомі Кемпбелл сходила з дітьми на прогулянку до лісу

Зірка поділилася рідкісними фото своїх дітей.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

55-річна британська модель та зірка 90-х Наомі Кемпбелл опублікувала у своєму Instagram фото з прогулянки зі своїми дітьми. Вони вирушили до лісу.

Як завжди, обличчя сина та доньки вона не показує, а публікує фото зі спини. Сама модель одягнена у вільну світлу сукню та кросівки.

Наомі Кемпбелл з дітьми / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наомі Кемпбелл з дітьми / © Instagram Наоми Кэмпбелл

«У лісі. Обіймаємо дерева. В оточенні моїх биття серця, моїх благословень — моїх дітей», — написала Кемпбелл під фото.

Наомі Кемпбелл із сином / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наомі Кемпбелл із сином / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наомі Кемпбелл із сином / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Наомі Кемпбелл із сином / © Instagram Наоми Кэмпбелл

Зазначимо, Наомі Кемпбелл стала мамою вперше в травні 2021 року. Тоді вона повідомила про народження своєї доньки, опублікувавши фотографію в Instagram. Пізніше, у червні 2023 року, у неї з’явилася друга дитина — син. Модель не розкриває деталі їх народження — чи мало місце сурогатне материнство або усиновлення. Також невідомі їхні імена.

Мабуть, у сина Наомі був днями день народження, адже вона показала у Мережі фотозону у вигляді пожежної станції та велику цифру два перед нею.

/ © Instagram Наоми Кэмпбелл

© Instagram Наоми Кэмпбелл

Раніше, нагадаємо, Наомі Кемпбелл у ніжному образі позувала в Каннах. Вона прийшла на прем’єру історико-романтичного драматичного фільму «Історія звуку» (The History of Sound) в рамках Канського кінофестивалю.

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

Наомі Кемпбелл / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
94
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