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Супермодель Сінді Кроуфорд показала перше спільне фото з чоловіком, зроблене 30 років тому

Супермодель Сінді Кроуфорд показала перше спільне фото з чоловіком, зроблене 30 років тому

instagram.com/cindycrawford

Зірка опублікувала романтичний архівний знімок.

На честь Дня святого Валентина 58-річна американська зірка і одна з супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – вирішила показати свого "Валентина". У своєму Instagram вона опублікувала архівний знімок, на якому знята зі своїм тоді ще майбутнім чоловіком Ренді Гербером.

instagram.com/cindycrawford / ©
instagram.com/cindycrawford

"Наша перша спільна фотографія. Через стільки років ти все ще мій веселий Валентин", — написала Сінді під фото.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер вважаються однією з найміцніших пар серед знаменитостей. Вони познайомилися на початку 90-х, тоді модель ще була одружена з Річардом Гіром, а бізнесмен зустрічався з іншою жінкою. Довгий час вони були просто друзями, а після розлучення Кроуфорд 1995 року їхні стосунки переросли у романтичні. 1998 року Сінді та Ренді одружилися. У пари є двоє дітей – син Преслі Гербер та донька Кайя Гербер, які пішли слідами своєї знаменитої мами та стали моделями.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / © Getty Images
Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, Сінді Кроуфорд у мінішортах похизувалася стрункими ногами – вона повторила свій культовий образ із популярної реклами.

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