Сінді Кроуфорд / © Associated Press

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60-річна американська зірка та одна з супермоделей 90-х Сінді Кроуфорд у випуску подкасту Gloss Angeles заявила, що найближчим часом не планує робити підтяжку обличчя. «Мені не 20, і ніхто не очікує, що я буду мати такий самий вигляд, як у 20», — сказала вона.

Однак Сінді зізналася, що іноді у неї виникає спокуса зробити підтяжку обличчя, особливо коли вона бачить вдалі результати у інших жінок. Але у неї є давня «угода» з подругою: вони пообіцяли одна одній не робити підтяжку обличчя: «У мене є своєрідна домовленість з моєю подругою, яка працювала візажисткою. Зараз вона, можна сказати, на пенсії. Її звати Соня Кашук. Вона одна з моїх найдавніших подруг, і ми обидві кажемо: „Ми ж цього не робитимемо, правда? Ми цього не робитимемо“.

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

За словами Кроуфорд, її чоловік Ренді Гербер теж проти пластичної операції і завжди каже їй: «Ти маєш чудовий вигляд!». Вона додала, що він навіть воліє бачити її без макіяжу.

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При цьому модель наголосила, що не засуджує тих, хто наважується на пластичну операцію. Вона вважає, що це особистий вибір кожного.

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді розповіла, що використовує менш інвазивні методи догляду: лазерні процедури, плазмотерапію, масаж обличчя. До того ж вона стала рідше робити класичні косметологічні процедури, ніж раніше.

Нагадаємо, раніше 55-річна акторка Деніз Річардс зізналася, що зробила підтяжку обличчя, і продемонструвала свій «новий» образ під час виходу у світ.

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