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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
2 хв

Супермодель Сінді Кроуфорд зізналася, чому не робить підтяжку обличчя — причина дивує

Зірка зробила відверте зізнання під час запису подкасту.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

60-річна американська зірка та одна з супермоделей 90-х Сінді Кроуфорд у випуску подкасту Gloss Angeles заявила, що найближчим часом не планує робити підтяжку обличчя. «Мені не 20, і ніхто не очікує, що я буду мати такий самий вигляд, як у 20», — сказала вона.

Однак Сінді зізналася, що іноді у неї виникає спокуса зробити підтяжку обличчя, особливо коли вона бачить вдалі результати у інших жінок. Але у неї є давня «угода» з подругою: вони пообіцяли одна одній не робити підтяжку обличчя: «У мене є своєрідна домовленість з моєю подругою, яка працювала візажисткою. Зараз вона, можна сказати, на пенсії. Її звати Соня Кашук. Вона одна з моїх найдавніших подруг, і ми обидві кажемо: „Ми ж цього не робитимемо, правда? Ми цього не робитимемо“.

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

За словами Кроуфорд, її чоловік Ренді Гербер теж проти пластичної операції і завжди каже їй: «Ти маєш чудовий вигляд!». Вона додала, що він навіть воліє бачити її без макіяжу.

При цьому модель наголосила, що не засуджує тих, хто наважується на пластичну операцію. Вона вважає, що це особистий вибір кожного.

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді Кроуфорд / © Instagram Сінді Кроуфорд

Сінді розповіла, що використовує менш інвазивні методи догляду: лазерні процедури, плазмотерапію, масаж обличчя. До того ж вона стала рідше робити класичні косметологічні процедури, ніж раніше.

Нагадаємо, раніше 55-річна акторка Деніз Річардс зізналася, що зробила підтяжку обличчя, і продемонструвала свій «новий» образ під час виходу у світ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
201
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