Бразилійка народила дитину від свого молодого коханого.
44-річна бразильська супермодель – Жизель Бундхен – стала мамою втретє, про це повідомляють західні ЗМІ. Батьком дитини є її бойфренд – 35-річний інструктор з джиу-джитсу Гоакім Валенте. З чоловіком модель зустрічається із червня 2023 року.
Хто народився у пари, не повідомляється. Однак наголошується, що і модель, і новонароджена дитина почуваються чудово.
Зазначимо, Жизель вже виховує двох дітей – 15-річного сина Бенджаміна та 12-річну доньку Вівіан від колишнього чоловіка, футболіста Тома Бреді, а для Гоакіма це первісток.
Нагадаємо, про третю вагітність Жизель Бундхен стало відомо в жовтні. Офіційно модель не підтверджувала свого цікавого становища, проте тиждень тому опублікувала в Мережі відео, в якому засвітила свій вагітний живіт.
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