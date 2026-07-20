Супермодель Жизель Бундхен показала, як відпочиває на Таїті з трьома дітьми та коханим

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

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46-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен опублікувала в мережі серію яскравих фото з відпочинку на острові Таїті, що в Тихому океані. Компанію у відпустці їй склали троє її дітей — 16-річний син Бенджамін, 13-річна донька Вівіан і півторарічний син Рівер, а також її коханий — а за деякими чутками, вже й чоловік— 39-річний інструктор з джиу-джитсу Гоакім Валенте.

Гоакім Валенте з сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

«Яке особливе місце», — підписала вона фото.

На знімках її старші діти позували, обіймаючись, а також у компанії молодшого брата.

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Діти Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Діти Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Сама ж модель продемонструвала свою засмаглу фігуру в білому бікіні, а також у обтислій сукні.

© Жизель Бундхен/Instagram

© Жизель Бундхен/Instagram

Нагадаємо, що раніше Жизель Бундхен позувала у сукні з надзвичайно високим розрізом.

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