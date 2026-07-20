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- Шоу-бізнес
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Супермодель Жизель Бундхен показала, як відпочиває на Таїті з трьома дітьми та коханим
Зірка разом із родиною вирушила у відпустку до екзотичного місця.
46-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен опублікувала в мережі серію яскравих фото з відпочинку на острові Таїті, що в Тихому океані. Компанію у відпустці їй склали троє її дітей — 16-річний син Бенджамін, 13-річна донька Вівіан і півторарічний син Рівер, а також її коханий — а за деякими чутками, вже й чоловік— 39-річний інструктор з джиу-джитсу Гоакім Валенте.
«Яке особливе місце», — підписала вона фото.
На знімках її старші діти позували, обіймаючись, а також у компанії молодшого брата.
Сама ж модель продемонструвала свою засмаглу фігуру в білому бікіні, а також у обтислій сукні.
Нагадаємо, що раніше Жизель Бундхен позувала у сукні з надзвичайно високим розрізом.