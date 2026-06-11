Супермодель Жизель Бундхен розповіла про свою фірмову «кінську» ходу

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

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45-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен стала головною зіркою нового номера журналу W Magazine. В інтерв’ю журналу Бундхен розповіла про свою фірмову «кінську» ходу, дитинство в Бразилії та фотосесії, які допомогли визначити її кар’єру.

Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

«Кінська хода» (англ. horse walk) — це знаменитий стиль дефіле супермоделі Жизель Бюндхен, який став її візитівкою. Суть полягає в агресивному кроці від стегна з високим підняттям колін хрест-навхрест, коли стопи ставлять практично на одну лінію перед собою.

«Я виросла в Бразилії, завжди була пов’язана зі спортом і своїм тілом, і, можливо, саме тому в мене була така хода. У мене 7-й (40-41-й — Прим. Ред.) розмір взуття та зріст 178 см, тож це також допомогло мені зберігати рівновагу на дуже високих підборах. Гадаю, „кінська“ хода стала популярною, бо в ній є сила. Для мене дефіле на подіумі ніколи не було просто питанням одягу — це було питанням упевненості в собі», — розповіла Жизель.

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Жизель Бундхен у W Magazine / © Жизель Бундхен/Instagram

Зазначимо, кар’єра Жизель почалася в 14 років, коли її помітив скаут у ресторані швидкого харчування. З 2002 по 2016 рік вона очолювала рейтинг найбільш високооплачуваних моделей світу за версією журналу Forbes.

Нагадаємо, раніше Том Бреді показав фото з підрослими дітьми від супермоделі Жизель Бундхен.

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