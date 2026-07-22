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- Шоу-бізнес
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Супермодель Жизель Бундхен у леопардовому бікіні показала, як відсвяткувала своє 46-річчя
20 липня зірка святкувала свій день народження.
Бразильська супермодель Жизель Бундхен опублікувала у своєму Instagram серію фото зі святкування свого 46-річчя. Судячи з усього, день народження зірки пройшов у вузькому сімейному колі у спокійній атмосфері, далеко від галасливих вечірок і світських заходів.
Модель у леопардовому бікіні позувала на шезлонгу. В руках вона тримала декілька повітряних кульок.
«Дякую всім за любов і привітання з днем народження. Я дуже вдячна за цей новий етап, що починається, і за всі пригоди, які чекають на мене попереду.
Нехай любов і доброта, якими ви ділитеся, повернуться до кожного з вас у тисячу разів більше», — написала вона під фото і показала святковий торт у формі серця, прикрашений волоськими горіхами.
Нагадаємо, Жизель Бундхен показала, як відпочиває на Таїті з трьома дітьми та коханим.