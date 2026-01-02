ТСН у соціальних мережах

Супермодель Жизель Бундхен уперше показала, який вигляд мала під час своєї третьої «таємної» вагітності

Майже рік тому зірка стала мамою втретє.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Жизель Бундхен

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

45-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен у лютому 2025-го народила свою третю дитину — хлопчика. Його батько — її бойфренд, 38-річний інструктор з джиу-джитсу Гоакім Валенте, за якого вона нещодавно вийшла заміж.

Свою третю вагітність модель приховувала, ніяк не коментувала чуток і не потрапляла в об’єктиви папараці. І ось на честь Нового року і підбиття підсумків вона вирішила показати, який вигляд мала в той час.

Жизель Бундхен і Гоакім Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен і Гоакім Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

/ © Жизель Бундхен/Instagram

© Жизель Бундхен/Instagram

На одному з фото вона позувала з Гоакімом, який поклав руку на її вагітний живіт.

Також вона опублікувала знімки своєї молодшої дитини зі своїми старшими дітьми. Нагадаємо, Жизель вже виховує двох дітей — 15-річного сина Бенджаміна і 12-річну дочку Вівіан від колишнього чоловіка, футболіста Тома Бреді.

Діти Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Діти Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен із молодшим сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен із молодшим сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен із молодшим сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен із молодшим сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен із молодшим сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен із молодшим сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Син Жизель Бундхен із молодшим братом / © Жизель Бундхен/Instagram

Син Жизель Бундхен із молодшим братом / © Жизель Бундхен/Instagram

Раніше супермодель Жизель Бундхен показала фото зі своєю сестрою — вони близнючки.

