Супермодель Жизель Бундхен уперше показала, який вигляд мала під час своєї третьої «таємної» вагітності
Майже рік тому зірка стала мамою втретє.
45-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен у лютому 2025-го народила свою третю дитину — хлопчика. Його батько — її бойфренд, 38-річний інструктор з джиу-джитсу Гоакім Валенте, за якого вона нещодавно вийшла заміж.
Свою третю вагітність модель приховувала, ніяк не коментувала чуток і не потрапляла в об’єктиви папараці. І ось на честь Нового року і підбиття підсумків вона вирішила показати, який вигляд мала в той час.
На одному з фото вона позувала з Гоакімом, який поклав руку на її вагітний живіт.
Також вона опублікувала знімки своєї молодшої дитини зі своїми старшими дітьми. Нагадаємо, Жизель вже виховує двох дітей — 15-річного сина Бенджаміна і 12-річну дочку Вівіан від колишнього чоловіка, футболіста Тома Бреді.
Раніше супермодель Жизель Бундхен показала фото зі своєю сестрою — вони близнючки.