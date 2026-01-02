Супермодель Жизель Бундхен уперше показала, який вигляд мала під час своєї третьої «таємної» вагітності

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

45-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен у лютому 2025-го народила свою третю дитину — хлопчика. Його батько — її бойфренд, 38-річний інструктор з джиу-джитсу Гоакім Валенте, за якого вона нещодавно вийшла заміж.

Свою третю вагітність модель приховувала, ніяк не коментувала чуток і не потрапляла в об’єктиви папараці. І ось на честь Нового року і підбиття підсумків вона вирішила показати, який вигляд мала в той час.

Жизель Бундхен і Гоакім Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

© Жизель Бундхен/Instagram

На одному з фото вона позувала з Гоакімом, який поклав руку на її вагітний живіт.

Також вона опублікувала знімки своєї молодшої дитини зі своїми старшими дітьми. Нагадаємо, Жизель вже виховує двох дітей — 15-річного сина Бенджаміна і 12-річну дочку Вівіан від колишнього чоловіка, футболіста Тома Бреді.

Діти Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен із молодшим сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен із молодшим сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен із молодшим сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Син Жизель Бундхен із молодшим братом / © Жизель Бундхен/Instagram

Раніше супермодель Жизель Бундхен показала фото зі своєю сестрою — вони близнючки.