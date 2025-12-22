Супермодель Жизель Бундхен вийшла заміж за тренера з джиу-джитсу

Жизель Бундхен / © Associated Press

45-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен, за повідомленнями People, 3 грудня цього року вийшла заміж. Її обранцем став бойфренд і батько її третьої дитини — 38-річний інструктора з джиу-джитсу Гоакім Валенте, з яким вона зустрічається з червня 2023 року.

Пара одружилася у себе вдома на невеликій закритій церемонії в колі близьких друзів і родичів. Ані супермодель, ані її представники ніяк не коментували цю подію.

Жизель Бундхен і Гоакім Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

Зазначимо, в лютому цього року Жизель Бундхен стала мамою втретє. Модель народила хлопчика. За традицією Жизель дала йому подвійне ім’я, і якщо перше досі не відоме, то друге таке: Рівер (у перекладі з англ. — «річка»). Зауважимо, модель уже виховує двох дітей — 15-річного сина та 12-річну доньку від колишнього чоловіка, футболіста Тома Бреді, з яким вона розлучилася 2022 року після 13 років шлюбу. У дітей також є другі імена, пов’язані з водою, — Бенджамін Рейн («дощ») і Вівіан Лейк («озеро»).

Жизель Бундхен із молодшим сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Раніше, нагадаємо, супермодель Жизель Бундхен продемонструвала два образи в Катарі. Зірка одягла на церемонію нагородження премії Fashion Trust Arabia гламурну сукню від Valentino з колекції весна-літо 2026 року, яку потім перевдягла на чорну сукню від Chanel для гала-вечора в Музеї ісламського мистецтва.