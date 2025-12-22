ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
1 хв

Супермодель Жизель Бундхен вийшла заміж за тренера з джиу-джитсу

Весільна церемонія була закритою і таємною.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Жизель Бундхен

Жизель Бундхен / © Associated Press

45-річна бразильська супермодель Жизель Бундхен, за повідомленнями People, 3 грудня цього року вийшла заміж. Її обранцем став бойфренд і батько її третьої дитини — 38-річний інструктора з джиу-джитсу Гоакім Валенте, з яким вона зустрічається з червня 2023 року.

Пара одружилася у себе вдома на невеликій закритій церемонії в колі близьких друзів і родичів. Ані супермодель, ані її представники ніяк не коментували цю подію.

Жизель Бундхен і Гоакім Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен і Гоакім Валенте / © Жизель Бундхен/Instagram

Зазначимо, в лютому цього року Жизель Бундхен стала мамою втретє. Модель народила хлопчика. За традицією Жизель дала йому подвійне ім’я, і якщо перше досі не відоме, то друге таке: Рівер (у перекладі з англ. — «річка»). Зауважимо, модель уже виховує двох дітей — 15-річного сина та 12-річну доньку від колишнього чоловіка, футболіста Тома Бреді, з яким вона розлучилася 2022 року після 13 років шлюбу. У дітей також є другі імена, пов’язані з водою, — Бенджамін Рейн («дощ») і Вівіан Лейк («озеро»).

Жизель Бундхен із молодшим сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен із молодшим сином / © Жизель Бундхен/Instagram

Раніше, нагадаємо, супермодель Жизель Бундхен продемонструвала два образи в Катарі. Зірка одягла на церемонію нагородження премії Fashion Trust Arabia гламурну сукню від Valentino з колекції весна-літо 2026 року, яку потім перевдягла на чорну сукню від Chanel для гала-вечора в Музеї ісламського мистецтва.

Жизель Бундхен: найбільш високооплачувана модель у світі (10 фото)

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Associated Press

Жизель Бундхен / © Getty Images

Жизель Бундхен / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
53
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie