Супермоделі на подіумі: модельєр Елі Сааб провів грандіозний показ у Саудівській Аравії

Це шоу було не менш грандіозним, аніж вручення премії "Оскар".

Модельєр Елі Сааб — засновник однойменного бренду — вирішив відсвяткувати на повну 45-ту річницю свого Модного дому. Грандіозний захід з показом та концертом, у дусі шоу Victoria's Secret, відбулися у Саудівській Аравії.

Показ отримав назву 1001 Seasons of Elie Saab, відвідало його 900 гостей, і в ньому взяло участь 90 моделей, які продемонстрували 300 образів. Головною особливістю шоу стало те, що в ньому взяли участь супермоделі.

Нижче ви можете роздивитися образи кожної зірки.

Стелла Максвелл

1001 Seasons of Elie Saab / Фото: Getty Images

Ізабелі Фонтана

1001 Seasons of Elie Saab / Фото: Getty Images

Адріана Ліма

1001 Seasons of Elie Saab / Фото: Getty Images

Кендіс Свейнпол

1001 Seasons of Elie Saab / Фото: Getty Images

Гелена Крістенсен

1001 Seasons of Elie Saab / Фото: Getty Images

Єва Герцигова

1001 Seasons of Elie Saab / Фото: Getty Images

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