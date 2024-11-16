Супермоделі на подіумі: модельєр Елі Сааб провів грандіозний показ у Саудівській Аравії

Це шоу було не менш грандіозним, аніж вручення премії "Оскар".
Модельєр Елі Сааб — засновник однойменного бренду — вирішив відсвяткувати на повну 45-ту річницю свого Модного дому. Грандіозний захід з показом та концертом, у дусі шоу Victoria's Secret, відбулися у Саудівській Аравії.
Показ отримав назву 1001 Seasons of Elie Saab, відвідало його 900 гостей, і в ньому взяло участь 90 моделей, які продемонстрували 300 образів. Головною особливістю шоу стало те, що в ньому взяли участь супермоделі.
Нижче ви можете роздивитися образи кожної зірки.
Стелла Максвелл
Ізабелі Фонтана
Адріана Ліма
Кендіс Свейнпол
Гелена Крістенсен
Єва Герцигова
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