Супермоделі у реальному житті: Жизель Бундхен заскочили на прогулянці з дочкою

Жизель була зі своєю 11-річною дочкою Вівіан. Дівчинка була одягнена у блакитну футболку та короткі чорні шорти, а взута у чорні кросівки. У неї на колінах були спеціальні наколінники, схоже, Вівіан поверталася з тренування. Волосся дівчинки було розпущене і злегка розвивалося, а в руках у неї була пляшка з водою.

Жизель Бундхен з дочкою Вівіан / Фото: Getty Images

Жизель одягла білу обтислу футболку і сині джинси-кльош. У неї через плече висіла маленька сіра сумка на ремінці-ланцюжку, а взута зірка була в шкіряні коричневі сандалії. Довге світле волосся модель розпустила, на обличчі у неї не було макіяжу, а на шиї виблискував тонкий золотий ланцюжок з маленьким кулоном.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

А нещодавно ми показували вам, який вигляд має нова фотосесія Жизель Бундхен. Вона стала головною зіркою промокампанії бренду відомого туніського дизайнера Аззедіна Алая.

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