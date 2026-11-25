Тіна Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

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Французька модель Тіна Кунакі продемонструвала незвичайний манікюр, який точно не залишиться непоміченим. Зірка похизувалася в Instagram оригінальним дизайном нігтів із мініатюрними суші.

Тіна Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Для нового нейл-образу модель обрала коротку форму нігтів і світле покриття. Головною особливістю стали об’ємні фігурки суші, якими прикрасили декілька нігтів. Мініатюрні деталі імітують популярну японську страву та мають вигляд крихітних їстівних прикрас.

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Тіна Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Незвичайний дизайн поєднує стриману основу та кумедний тривимірний декор. Замість звичних стразів, блискіток чи малюнків на нігтях з’явилися мініатюрні роли та шматочки суші.

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Тіна Кунакі / © Instagram Тіни Кунакі

Нагадаємо, раніше Дуа Ліпа продемонструвала незвичайний французький манікюр: замість класики — яскраві кольори.

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