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- Шоу-бізнес
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Суші замість стразів: Тіна Кунакі здивувала незвичайним об’ємним манікюром
Замість звичного нейл-арту вона прикрасила нігті об’ємними фігурками японської страви.
Французька модель Тіна Кунакі продемонструвала незвичайний манікюр, який точно не залишиться непоміченим. Зірка похизувалася в Instagram оригінальним дизайном нігтів із мініатюрними суші.
Для нового нейл-образу модель обрала коротку форму нігтів і світле покриття. Головною особливістю стали об’ємні фігурки суші, якими прикрасили декілька нігтів. Мініатюрні деталі імітують популярну японську страву та мають вигляд крихітних їстівних прикрас.
Незвичайний дизайн поєднує стриману основу та кумедний тривимірний декор. Замість звичних стразів, блискіток чи малюнків на нігтях з’явилися мініатюрні роли та шматочки суші.
Нагадаємо, раніше Дуа Ліпа продемонструвала незвичайний французький манікюр: замість класики — яскраві кольори.