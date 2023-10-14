Сварилися чи просто балакали: Дженніфер Лопес та Бена Аффлека знову сфотографували разом у машині

Одна з найвідоміших голлівудських подружніх пар – Дженніфер Лопес та Бен Аффлек – знову опинилися під прицілом папараці. Знаменитостей помітили, коли вони разом їхали в машині в Каліфорнії.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Бен був за кермом чорного позашляховика у бежевому піджаку, а Дженніфер зібрала волосся у високий пучок і одягла світлу кофту. Макіяжу на обличчі у Лопес не було.

Пара в таких простих вбраннях і без охорони вирішила з'їздити до Макдональдса. На знімках фотографів вони бурхливо щось обговорювали в машині, раніше подібне їхнє спілкування сприйняли як сварку.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Однак у пари все добре у стосунках і Дженніфер часто показує це шанувальникам у соцмережах. Також вони нещодавно придбали розкішний будинок Беверлі-Гіллз, кредит за який планують виплачувати 30 років. У маєтку 12 спалень, а коштує він майже 61 млн доларів.

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