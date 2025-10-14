Святкувала з 4-місячним сином і чоловіком: донька Трампа показала милі знімки зі свого дня народження

Тіффані Трамп із чоловіком

Вчора, 13 жовтня, у молодшої доньки президента США Дональда Трампа — Тіффані Трамп — було день народження. В Instagram Stories вона показала знімки зі святкування.

На фото Тіф позувала разом зі своїм чоловіком — мільярдером з Нігерії Майклом Булосом. Вона у чорному вбранні з пікантним декольте збиралась задувати свічки на торті.

Тіффані Трамп і Майкл Булос

Святковий торт був зроблений у ніжних відтінках і прикрашений квітами, макарунами і цифрами.

Потім Тіффані показала свого 4-місячного сина — Александра Трампа Булоса, якого тримала на руках.

Тіффані Трамп

«Перший день народження з моїм маленьким чоловіком», — підписала вона фото.

Донька Трампа потішила підписників ще однією милою світлиною малюка.

Син Тіффані Трамп

Нагадаємо, Тіффані Трамп із чоловіком папараці заскочили біля Білого дому у Вашингтоні.