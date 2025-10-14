- Дата публікації
Святкувала з 4-місячним сином і чоловіком: донька Трампа показала милі знімки зі свого дня народження
Тіффані Трамп виповнилося 32 роки.
Вчора, 13 жовтня, у молодшої доньки президента США Дональда Трампа — Тіффані Трамп — було день народження. В Instagram Stories вона показала знімки зі святкування.
На фото Тіф позувала разом зі своїм чоловіком — мільярдером з Нігерії Майклом Булосом. Вона у чорному вбранні з пікантним декольте збиралась задувати свічки на торті.
Святковий торт був зроблений у ніжних відтінках і прикрашений квітами, макарунами і цифрами.
Потім Тіффані показала свого 4-місячного сина — Александра Трампа Булоса, якого тримала на руках.
«Перший день народження з моїм маленьким чоловіком», — підписала вона фото.
Донька Трампа потішила підписників ще однією милою світлиною малюка.
Нагадаємо, Тіффані Трамп із чоловіком папараці заскочили біля Білого дому у Вашингтоні.