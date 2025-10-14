ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
1 хв

Святкувала з 4-місячним сином і чоловіком: донька Трампа показала милі знімки зі свого дня народження

Тіффані Трамп виповнилося 32 роки.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тіффані Трамп із чоловіком

Тіффані Трамп із чоловіком

Вчора, 13 жовтня, у молодшої доньки президента США Дональда Трампа — Тіффані Трамп — було день народження. В Instagram Stories вона показала знімки зі святкування.

На фото Тіф позувала разом зі своїм чоловіком — мільярдером з Нігерії Майклом Булосом. Вона у чорному вбранні з пікантним декольте збиралась задувати свічки на торті.

Тіффані Трамп і Майкл Булос

Тіффані Трамп і Майкл Булос

Святковий торт був зроблений у ніжних відтінках і прикрашений квітами, макарунами і цифрами.

Потім Тіффані показала свого 4-місячного сина — Александра Трампа Булоса, якого тримала на руках.

Тіффані Трамп

Тіффані Трамп

«Перший день народження з моїм маленьким чоловіком», — підписала вона фото.

Донька Трампа потішила підписників ще однією милою світлиною малюка.

Син Тіффані Трамп

Син Тіффані Трамп

Нагадаємо, Тіффані Трамп із чоловіком папараці заскочили біля Білого дому у Вашингтоні.

Дата публікації
Кількість переглядів
30
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie