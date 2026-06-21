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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
2 хв

Святкує день народження: Павло Зібров показав зворушливий подарунок від дружини та доньки

Народний артист України святкує свій день народження. 

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Павло Зібров

Павло Зібров

Сьогодні, 21 червня, народний артист України Павло Зібров святкує свій 69-й день народження. З цієї нагоди співак поділився з підписниками в Instagram зворушливим відео, на якому показав найцінніший подарунок від дружини Марини і доньки Діани.

Найрідніші люди подарували артистові миле цуценя німецької вівчарки. Крихітка вже отримала ім’я — Джессі.

На відео іменинник не приховував емоцій: він ніжно тримав пухнастого улюбленця на руках, усміхався та знайомив підписників із новим членом родини.

«Найкращий подарунок від моїх дівчат! У родині Зібрових — поповнення! Я неймовірно зворушений та щасливий! Маленьке щастя з великим серцем, яке вже підкорило всю нашу родину! Знайомтесь — Джессі Зіброва!», — написав під відео Зібров.

Святковий настрій доповнили розкішні композиції з повітряних кульок у золотій гамі, якими рідні прикрасили будинок.

Павло Зібров із Джессі

Павло Зібров із Джессі

Шанувальники одразу засипали народного артиста привітаннями з днем народження, а також не приховували захвату від чарівного цуценяти, яке стало головною зіркою святкового допису.

Редакція ТСН.ua щиро вітає Павла Миколайовича з днем народження! Бажаємо міцного здоров’я, невичерпної енергії, родинного затишку, творчого натхнення, нових яскравих концертів, миру, щасливих моментів поруч із близькими та багато радісних років у колі людей, які люблять і цінують вас. Нехай Джессі стане вірним другом і приносить у вашу оселю ще більше тепла, щастя та незабутніх емоцій!

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Дата публікації
Кількість переглядів
109
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