Світ говоритиме про це ще довго: Дженніфер Лопес сяяла у "голій" сукні з візерунками та стразами

Дженніфер Лопес після невеликої перерви повернулася на червону доріжку «Золотого глобуса». Цього року церемонія відбулася у 83-тє і американська суперзірка просто приголомшила своїм образом, який став одним із самих обговорюваних на церемонії.

Лопес обрала приголомшливу сукню Jean Louis Scherrer Haute, створену для кутюрної колеції 2003 року. Це було класичне, але водночас позачасове й екстравагантне творіння, доповнене багатьма метрами шовкового тюлю.

Сукня виконана у нюдовому кольорі, через який створювався так званий «голие» ефект. Також вона аплікована коричневим мереживом з візерунками та прикрашена стразами.

У сукні були довгі рукави, висока горловина та пишна спідниця на подолі. Силует вбрання обтягував фігуру Дженніфер і підкреслював її надзвичайну фігуру. Цей вінтажний виріб був придбаний вінтажним магазином Lily et Cie в Беверлі-Гіллз за 1100 фунтів стерлінгів на аукціоні Kerry Taylor 2019 року.

А от ще більше гламуру луку зірки додавали коштовності з камінням від Sabyasachi, туфлі Christian Louboutin, сумка Judith Leiber та її макіяж у коричневій гамі й елегантна зачіска — волосся співачки та акторки було зібране у французький пучок.

Цього року дворазова номінантка на премію «Золотий глобус"не претендувала на жодні трофеї, однак вона вручала нагороду під час церемонії. Та будем чесними, вигляд вона мала справжньої переможниці і трімфатоки у цій розкішній і без сумніву сміливій сукні.

