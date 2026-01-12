ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
582
Час на прочитання
2 хв

Світ говоритиме про це ще довго: Дженніфер Лопес сяяла у "голій" сукні з візерунками та стразами

Вона не була номінанткою на жодну з нагород, однак стала однією із найобговорюваніших зірок вечора.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес після невеликої перерви повернулася на червону доріжку «Золотого глобуса». Цього року церемонія відбулася у 83-тє і американська суперзірка просто приголомшила своїм образом, який став одним із самих обговорюваних на церемонії.

Лопес обрала приголомшливу сукню Jean Louis Scherrer Haute, створену для кутюрної колеції 2003 року. Це було класичне, але водночас позачасове й екстравагантне творіння, доповнене багатьма метрами шовкового тюлю.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Сукня виконана у нюдовому кольорі, через який створювався так званий «голие» ефект. Також вона аплікована коричневим мереживом з візерунками та прикрашена стразами.

У сукні були довгі рукави, висока горловина та пишна спідниця на подолі. Силует вбрання обтягував фігуру Дженніфер і підкреслював її надзвичайну фігуру. Цей вінтажний виріб був придбаний вінтажним магазином Lily et Cie в Беверлі-Гіллз за 1100 фунтів стерлінгів на аукціоні Kerry Taylor 2019 року.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

А от ще більше гламуру луку зірки додавали коштовності з камінням від Sabyasachi, туфлі Christian Louboutin, сумка Judith Leiber та її макіяж у коричневій гамі й елегантна зачіска — волосся співачки та акторки було зібране у французький пучок.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Цього року дворазова номінантка на премію «Золотий глобус"не претендувала на жодні трофеї, однак вона вручала нагороду під час церемонії. Та будем чесними, вигляд вона мала справжньої переможниці і трімфатоки у цій розкішній і без сумніву сміливій сукні.

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Розкішні образи Дженніфер Лопес (30 фото)

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
582
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie