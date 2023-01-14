"Світ не має звикати": Катя Осадча відреагувала на моторошні кадри після обстрілу Дніпра

Ведуча Катя Осадча серед багатьої зірок, які відреагували на жахливий черговий ракетний обстріл України та зокрема на влучання російської ракети в багатоповерхівку у Дніпрі.

Ведуча запостила в блогу моторошні кадри, що стали реальністю сьогодні у місті Дніпро, де вдень під час повітряної тривоги росіяни поцілили у житловий багатоквартирний будинок.

"Дніпро зараз!

Для всіх зто читає мене у світі! в результаті чергової атаки росіі ракета влучила в житловий будинок. Уявіть таке в будь-якому місті Європи, коли в суботу родина зібралась разом, діти грають у вітальні, лунає сирена і родина йде у підвал, що не є захистом від прямого попадання і ось ракетна атака і всі опиняються під завалами, просто уявіть свою родину в цьому будинку.

Світ не має звикати!

Нас знищують, як націю, вбивають!!! поширюйте це серед своїх друзів і знайомих!

Щирі співчуття тим, хто втратив близьких і здоров’я тим хто вижив ", - написала Осадча.

(гортайте фото праворуч)

Також на обстріл сьогодні відреагували і інші українські відомі люди.

Читайте также: