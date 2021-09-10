Світить ідеальним животом: Емілі Ратаковскі на Тижні моди в Нью-Йорку

30-річна модель і молода мама Емілі Ратаковскі із задоволенням відвідує Нью-Йоркський тиждень моди.

Днями знаменитість побувала на показі Dundas x Revolve, а після відвідала Hudson Yards на Мангеттені, де і була зазнімкована фотографами.

У березні 2021 року Емілі народила сина Сильвестра. У форму модель прийшла дуже швидко, і ви тільки подивіться, який зараз має вигляд її живіт.

Емілі Ратаковскі / Getty Images

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Ратаковскі розкішна у затишному укороченому светрі і ультра-стильних чорних вельветових штанях з двома розрізами на колінах. Образ доповнюють чорні босоніжки на підборах і маленька чорна сумка Hermes. Волосся у моделі розпущене, а макіяж дуже природний.

На цій самій вечірці була присутня також Меган Фокс, а ще Ірина Шейк, Ельза Госк, сестри Гілтон і багато інших зірок.

Меган Фокс / Getty Images

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