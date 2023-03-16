Світить животом: вагітна Ріанна та її коханий сходили на шопінг у Каліфорнії

Зараз Ріанна та її коханий Ракім Маєрс, більш відомий під псевдонімом ASAP Rocky, чекають на другу дитину. Вчора вони вийшли на прогулянку в Лос-Анджелесі, пройшлися кількома люксовими магазинами і сходили на обід. Сфотографували їх дорогою до машини. Ріанна та Ракім були в гарному настрої, базыкали та усміхалися. Також закохані трималися за руки.

Ріанна та ASAP Rocky / Фото: Getty Images

Ріанна ще під час першої вагітності епатувала публіку своїми сміливими луками, в яких сміливо демонструвала живіт у мереживних пеньюарах, топах та обтислих сукнях. Завагітнівши вдруге, вона теж вирішила не ховатися за балахонами.

Учора суперзірка продемонструвала стильний повсякденний образ, у якому поєднала широкі джинси зі смугастим поло від Loewe. Волосся Ріанна зібрала у високий хвіст, одягла на очі сонцезахисні окуляри. Також на ній були коричневі черевики від Timberland, а в руці співачка несла клатч-коробку Louis Vuitton.

Ріанна та ASAP Rocky / Фото: Getty Images

Особливу увагу привернула велика золота сережка в одному Рірі. Це був аксесуар від Y/Project у вигляді руки із піднятим середнім пальцем.

Ріанна та ASAP Rocky / Фото: Getty Images

ASAP Rocky також одягнув джинси, футболку, картату сорочку та стильну зелену жилетку. На голові він мав кепку, а на очах окуляри.

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