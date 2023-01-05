Світить животом взимку: Емілі Ратаковскі з'явилася на вулиці у надто легкому одязі

Попри те, що вчора в Нью-Йорку було близько 14 градусів тепла, відома модель Емілі Ратаковскі вирішила одягтися по-літньому.

31-річну знаменитість сфотографували, коли вона вийшла на вулицю в сірому костюмі Coperni, що складався з мініспідниці та вкороченого жакета з декоративними ременями.

Образ Емілі доповнювали чорні гольфи, пара білих кросівок New Balance та невелика сумка на плечі. Також зірка подіуму одягла на очі сонцезахисні окуляри й зробила нюдовий макіяж.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Мабуть, у такому образі вона не збиралася довго гуляти, а йшла на ділову зустріч, але все ж таки це був досить сміливий вибір для зими. А ви як думаєте? Залиште свою реакцію нижче.

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