Світиться від щастя: Брітні Спірс показала живіт, що підріс

Днями поппринцеса Брітні Спірс поділилася з шанувальниками радісною новиною та розповіла про свою вагітність.

Брітні чекає на дитину від свого нареченого Сема Асгарі, за якого незабаром планує вийти заміж. А в блогу ділиться першими кадрами свого живота, що вже трохи округлився.

"Мені потрібно зараз продумати свій гардероб, перш ніж я дійсно почну показувати вам свій живіт. У мене дійсно вже є невеликий живіт, але принаймні мої штани поки що мені підходять", — написала Брітні.

Не важко помітити, що співачка сяє від щастя. Це видно навіть у погляді навіть при тому, що Спірс так само наносить насичений макіяж очей. Швидше за все, це пов'язано з тим, що співачка припинила приймати психотропні речовини, на яких перебувала довгий час, поки була під опікою свого батька.

У вересні 2021 року батько Брітні Джеймс Спірс подав до суду клопотання про його усунення від ролі опікуна. Тоді ж суддя усунула його з посади зберігача майна Спірс.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Associated Press

12 вересня Брітні Спірс оголосила про свої заручини з бойфрендом Семом Асгарі.

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