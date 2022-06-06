Світиться, як сонечко: Єва Лонгорія у яскраво-жовтій сукні відвідала захід у Лос-Анджелесі

Світиться, як сонечко: Єва Лонгорія у яскраво-жовтій сукні відвідала захід у Лос-Анджелесі

Цей образ вийшов, хоч і простим, але дуже цікавим та яскравим. Єва у своєму вбранні просто світилася.

Акторка Єва Лонгорія, яку багато хто любить і знає за серіалом "Відчайдушні домогосподарки", відвідала захід у Каліфорнії — галаконцерт MOCA Gala 2022, який організували для збору коштів для Музею сучасного мистецтва в Лос-Анджелесі.

На заході знаменитість з'явилася в обтислому жовтому образі, який складався з корсетного топу без бретелек і з фігурним декольте, а також зі спідниці-олівця довжини міді. Це лаконічне вбрання Єва доповнила сріблястими босоніжками, масивними прикрасами та яскравим макіяжем.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Також захід відвідав ще один актор – Кіану Рівз. На доріжці перед фотографами зірка "Матриці" з'явилася у компанії своєї коханої — художниці Александри Грант.

Кіану Рівз та Александра Грант / Фото: Getty Images

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