Світлана Тарабарова опинилася на лікарняному ліжку

Стрес під час війни переживають усі і прості люди, і навіть знаменитості.

Співачка Світлана Тарабарова вирішила не приховувати від підписників, що зіткнулась із деякими проблемами зі здоров'ям. Світлана опублікувала фото з лікарняного ліжка та написала:

"Ймовірно, звучить банально, але:

Люди, бережіть себе!

Де б ви не були, і що б не робили – пам'ятайте, що резерви організму хоч і великі, але не безмежні.

Або тіло знайде спосіб нагадати вам...

І хоча довелося перенести кілька волонтерських виступів, ми обов'язково зустрінемося з усіма, хто чекає.

Звичайно, війна і всі ми зараз солдати і не час скиглити.

Так що просто бережіть себе, знайдіть 5 хвилин сьогодні, щоб почитати про "синдром уцілілого" про важливість відновлення нервової системи та тіла, щоб не втрачати потім 5 днів на лікування.

Посилання на корисну інформацію залишу у сторіз.

PS Окреме дякую лікарям Івано-Франківської обласної клінічної лікарні — ви диво) Зі мною вже все +- добре, криза минула, дякую за переживання, просто пильнуйте і шануйте себе зараз максимально", — написала Світлана.

Про "синдром вцілілого або вижившого" ми розповідали ось у цьому матеріалі. Психологиня Марина Іванова ділилася з нами порадами, як бути тим, хто відчуває почуття провини через те, що виїхав у безпечні регіони чи інші країни.

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