Світлана Тарабарова записала пісню Close the sky

Співачка закликала піснею закрити небо.

Українські політики, президент Зеленський та звичайні люди протягом вже більше двох тижнів благають закрити небо над Україною, щоб російські військові злочинці припинили знищувати наші міста. Співачка Світлана Тарабарова написала щемливу пісню Close the sky ("Закрийте небо"), в якій закликала НАТО зберегти життя українців від бомбардувань. Пісня супроводжувалася кадрами війни.

"Закрий небо — заклик усіх мирних громадян України. Будь ласка, запитайте ваш уряд, чому вони ще не зробили цього? Або допомагайте та підтримуйте людей, які змушені залишити свої домівки та стати біженцями", — написала Світлана під відео.

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