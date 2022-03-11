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Світлана Тарабарова заспівала для українців

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Світлана Тарабарова заспівала для українців

Світлана Тарабарова / instagram.com/tarabarova

У скрутний час зірка вирішила підтримати своїх шанувальників піснею.

Співачка Світлана Тарабарова влаштувала для підписників із Instagram невеликий концерт, поговорила та виконала кілька своїх композицій, акомпануючи на піаніно.

"Я хочу подякувати усім небайдужим, усім, хто захищає нашу країну, хлопці, ЗСУ, дівчата, тероборона, всі мами, які попри біль, розповідають дітям казки, обіймають їх, намагаються їх звеселити, створити у жахливих умовах казку. Я вам щиро дякую", - сказала співачка розпочинаючи виступ.

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