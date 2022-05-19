Світові зірки у вишиванках: Діта фон Тіз, Мей Маск, Демі Мур, Сальма Гаєк, робот Софія та інші

Світові зірки у вишиванках: Діта фон Тіз, Мей Маск, Демі Мур, Сальма Гаєк, робот Софія та інші

Вбрання з українськими традиційними орнаментами стали дуже популярними серед відомих зарубіжних модниць. Сьогодні, 19 травня, у День вишиванки, ми підготували для вас добірку світових селебріті, у гардеробі яких є вишиванки.

Українські традиційні вбрання настільки красиві і стильні, що їх вже давно почали носити світові знаменитості. Вишиванки вони комбінують із джинсами, спідницями, мінішортами, сандалями, кросівками, босоніжками на високих підборах і капелюхами.

Любить вишиванку бурлеск-діва Діта фон Тіз. Вона віддає перевагу вишитим сукням від української дизайнерки Vita Kin.

У білій сукні-вишиванці, розшитій візерунками з червоної нитки, зірка влаштувала собі фотосесію босоніж на величезному дереві.

Діта фон Тіз / Фото: Instagram Діти фон Тіз

А в іншій — із синім візерунком — Діта відвідала благодійний вечір Labor of Love для збору коштів на підтримку людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом в Іст-Гемптоні.

Діта фон Тіз / Фото: Getty Images

Аутфіт в українському стилі фон Тіз доповнила темно-синіми босоніжками на платформі і шпильці.

Діта фон Тіз / Фото: Getty Images

Обожнює українські сукні-вишиванки мама Ілона Маска - модель і бізнесвумен Мей Маск.

У її гардеробі є сукня-вишиванка від українського бренду Kris Maran.

Від цього бренду у Маск також є біла блузка з вишивкою.

Мей Маск / Фото: Instagram Мей Маск

У Мей також є гарна довга вишиванка від української дизайнерки Юлії Магдич, вишита синіми нитками.

У стильній зеленій сукні з салатовою вишивкою і відвертим вирізом від Vita Kin виходила у світ Демі Мур. Її вона доповнила чалмою, окулярами і в'єтнамками.

Ще акторка поповнила свій гардероб яскравою жовтою сукнею-вишиванкою.

Сукню-вишиванку довжини максі від Vita Kin також має у своєму гардеробі креативний консультант японського журналу Vogue — Анна Делло Руссо. Її вона поєднувала з червоним капелюхом, сандалями і сумочкою з різнобарвним принтом. У такому аутфіті Анна відвідала показ Gucci, який відбувся в межах Міланського чоловічого тижня моди.

Анна Делло Руссо / Фото: Getty Images

Кетрін Зета-Джонс обрала коротку сукню-вишиванку від Vita Kin з різнокольоровим орнаментом для прогулянки на відпочинку на Кубі, який вона провела з чоловіком Майклом Дугласом. Вбрання мало відвертий виріз. Лук вона завершила солом'яним капелюхом і сонцезахисними окулярами.

Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас / Фото: Кетрін Зета-Джонс/Instagram

Модель Джордан Данн підкреслила стрункі ноги кокетливою чорною мінісукнею з яскравою вишивкою від Vita Kin. На ній був спокусливий виріз. Грайливості луку манекенниця додала зачіскою з пучками по боках.

Сальма Гаєк також любить вбрання з українським орнаментом. В її колекції є смарагдова вишиванка, а також біла, розшита червоною ниткою.

Гелен Міррен продемонструвала ефектний образ у сукні з вишивкою від бренду Eponine, яка ідеально поєдналася з червоними чобітьми на підборах від Sole Bliss. Поверх сукні акторка вдягнула чорне пальто.

Гелен Міррен / Фото: Хелен Миррен/Instagram

У короткій червоно-білій сукні-вишиванці з пензликами красувалася на Каннському фестивалі французька акторка Мелані Тьєррі. Довжина міні прекрасно підкреслила її стрункі ноги. Під вишиванку дівчина взула чорні босоніжки на підборах.

Мелані Тьєррі / Фото: Getty Images

Приміряла українську вишиванку також всесвітньовідома жінка-андроїд зі штучним інтелектом — робот Софія (розроблена компанією Hanson Robotics).

Софія у 2018 році під час бізнес-форуму Olerom Forum One у Києві, спеціальним гостем якого вона стала, скомбінувала білу вишиванку з червоною вишивкою, чорну спідницю і чорні рукавички. Їй дуже пасує вбрання в українському стилі, чи не так?

Робот Софія

Робот Софія

Робот Софія

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