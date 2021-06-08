Свіжі кадри зі знімань: Енн Гетевей і Джаред Лето грають разом в новому серіалі

38-річна акторка і 49-річний Лето потрапили під приціл папараці в Нью-Йорку.

Актори Енн Гетевей і Джаред Лето зараз разом активно знімаються в мінісеріалі для Apple TV, який отримав назву We Crashed, але як він буде називатися в нашому прокаті поки що невідомо, адже знімання почалися зовсім нещодавно.

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Робота над новим шоу ведеться в Нью-Йорку і часто під час знімань на вулиці акторів фотографують папараці. У понеділок пару заскочили, коли вони грали сцену і трималися за руки. Енн була в модних широких джинсах з високим посадженням і білій блузі в бохо-стилі. Її образ доповнювали туфлі на високих підборах і укладання.

Джаред був піджаку, сірій футболці і чорних штанях. На очах у актора були чорні сонцезахисні окуляри-авіатори.

Майбутній серіал We Crashed розповість реальну історію про подружню пару Адама і Ребеку Нейман, які створили мережу робочих просторів WeWork 2010 року. До червня 2019 року коворкінги компанії були відкриті в 111 містах у всьому світі. Серіал розповість про конфлікт пари і крах їхнього бізнесу.

Енн Гетевей і Джаред Лето / Getty Images

Нагадаємо, раніше Лето був задіяний у зніманнях фільму Рідлі Скотта "Дім Гуччі" в Італії, де втілив роль роль Паоло Гуччі.

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