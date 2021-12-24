Свята вже скоро: Alyosha поділилася кумедним фото з підписниками

Співачка Alyosha опублікувала в Instagram Stories кумедне фото та поставила запитання своїм підписникам.

Артистка поцікавилася, а чи прикрасили її шанувальники свій будинок до майбутніх свят і чи вбрали вже ялинку?

На знімку Alyosha зображена в сірому теплому светрі, з білим манікюром і легким макіяжем на обличчі, її волосся зібране в хвіст, а на голові співачки червоні роги оленя.

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

Зважаючи на все, артистка якраз зайнята тим, що прикрашає свій будинок до Різдва та Нового року. І, можливо, трохи згодом навіть покаже шанувальникам, який вигляд має її святкова ялинка.

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