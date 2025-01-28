Святковий торт та величезний букет від Роналду: Джорджина Родрігес відсвяткувала 31-річчя

Модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес 27 січня святкувала своє 31-річчя. Першим її привітав її коханий (а з чуток, вже й чоловік) – 39-річний португальський футболіст Кріштін Роналду. Він опублікував у своєму Instagram їх спільне фото, зроблене, зважаючи на все, під час тренування в спортзалі, і написав: "Мама, партнерка, подруга, моя дружина… З днем народження, кохана. Твоє світло висвітлює нас, і твоє кохання заряджає нас ".

instagram.com/georginagio

Дівчина показала величезний букет, який, найімовірніше, подарував їй саме коханий – червоні троянди викладені у формі серця.

instagram.com/georginagio

На своїй святковій вечірці Джорджина з'явилася в блакитній обтислій сукні в рубчик, з французьким манікюром, своїм традиційним макіяжем у теплих відтінках, а також з діадемою на голові.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Зазначимо, Родрігес та Роналду виховують п'ятьох дітей. Для двох із них – доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди – Джорджина є біологічною матір'ю. 7-річних близнюків Єву та Матео футболісту народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина спортсмена – 14-річного Кріштіану-молодшого – нічого не відомо. Усією великою родиною вони мешкають у Саудівській Аравії, де Кріштіану грає за футбольний клуб "Аль-Наср".

Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес показала, як із коханим та дітьми провела відпустку в Лапландії, де вони каталися на лижах та дивилися на північне сяйво.

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