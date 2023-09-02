Святкує 57-річчя на пляжі: Сальма Гаєк у бікіні похизувалася сексуальною фігурою і спокусливим бюстом

Акторка у свій день народження продемоснтрувала на відпочинку підтягнуте тіло з ріхних ракурсів.

Сьогодні, 2 серпня, Сальма Гаєк святкує свій день народження. Їй виповнилося 57 років. Із цієї нагоди вона опублікувала в Instagram пікантну порцію знімків із відпочинку. Акторка влаштувала собі на пляжі імпровізовану фотосесію.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Перед об'єктивом фотокамери Гаєк постала у червоному бікіні з білою облямівкою.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Акторка з різних ракурсів продемонструвала струнку фігуру і пишний сексуальний бюст. Блиснула вона також спокусливими сідницями. Сальма має просто неймовірний вигляд.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Пляжний лук Сальма доповнила світлим капелюхом і сонцезахисними окулярами.

Позувала зірка у морі та, сидячи на піску поряд із чайками, яких годувала.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

"Я така щаслива, що жива і дуже вдячна за всі благословення!!!! Моя улюблена сім'я, мої дорогоцінні друзі, моє здоров'я, моя робота, яка підтримує мене, моя команда, яка надає сили, мої стосунки з тваринами та природою, а також любов всіх моїх шанувальників. Із 57-річчям мене!!!"– написала Сальма у дописі.

Сальма Гаєк / Фото: Instagram Сальми Гаєк

Нагадаємо, раніше Сальма Гаєк показала фото у чорному суцільному купальнику з відвертим декольте.

Читайте також:



