Святкує день народження: Демі Роуз показалася у сукні-сітці і без білизни

Британська модель у "голому" вбранні святкує своє 29-річчя.

Демі Роуз сьогодні, 27 березня, відзначає свій день народження. Британській "Кім Кардашян" виповнилося 29 років.

Із цієї нагоди красуня опублікувала в Instagrram Stories фото у спокусливому образі русалки, яким заінтригувала шанувальників. На ньому Демі постала у бежевій сукні-сітці з морськими мотивами і без білизни. Її пишні і сексуальні груди були прикриті блакитними мереживними накладками.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Роуз заплела косу, зробила макіяж із акцентом на очах, підкресливши їх жовтими тінями, прикрасила вуха перлинними сережками, шию – підвіскою у вигляді риби, а косу – синім аксесуаром.

"Таємний сюрприз русалки на день народження", – підписала вона світлину.

У такому образі Демі, напевно, їде на святкову вечірку, яку організувала у морській тематиці. З нетерпінням чекаємо на знімки моделі зі святкування.

Нагадаємо, Демі Роуз у жовто-зеленому бікіні похизувалася пишними формами.

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