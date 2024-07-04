Святкують 25-ту річницю: Девід та Вікторія Бекхеми одягнулися у свої весільні луки та запостили фото

4 липня Девід та Вікторія Бекхеми святкують 25-ту річницю від дня свого весілля.

Торік на річницю весілля подружжя поділилося архівним фото, на якому вони одягнені у фіолетові вбрання та розрізають свій весільний торт 1999 року.

Цього року напередодні річницы Вікторія та Девід запостили фотографію, де зазнімковані сидячи в золотих кріслах-тронах та у своїх весільних луках. На Вікторії максісукня з квітковим оздобленням зверху та золоті босоніжки зі стрічками навколо ноги, а Девід у костюмі та взутий замшеві туфлі до тону.

"Погляньте, що ми знайшли…", — йдеться в підписі під фото.

У цих образах пара одружилася 4 липня 1999 року у замку Латтреллстаун в Ірландії. Тоді їхня весільна церемонія обійшлася майже в 1 мільйон фунтів стерлінгів.

Девід та Вікторія Бекхеми / Фото: Instagram Девіда Бекхема

Шанувальники захопилися публікацією цього знімку, написавши парі, що вони мають приголомшливий вигляд через стільки років. Відзначилася в коментарях і мама Девіда: "Минуло 25 років, а ви обоє, як і раніше, маєте розкішний вигляд, особливі спогади", — написала вона.

Нещодавно ми згадували, які заручальні каблучки Девід Бекхем дарував Вікторії за роки їхнього спільного життя. Так-так, у Вікторії каблучка була не одна.

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