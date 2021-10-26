Свято балету та високої моди: Катерина Кухар та Олександр Стоянов у містичному балеті "Жизель"

Свято балету та високої моди: Катерина Кухар та Олександр Стоянов у містичному балеті "Жизель"

Родзинкою вечора стане презентація костюмів від дизайнерки Мальва, які створені для постановки "Жизель".

У Києві 30 жовтня на сцені Жовтневого палацу – французький балет "Жизель" у виконанні чуттєвої Катерини Кухар та неймовірного Олександра Стоянова. Глядачі люблять їхній дует за ризиковані та легкі підтримки, а також за ту позитивну енергію, яку вони дарують.

Пресслужба

Пресслужба

Артисти цього вечора на сцені постануть у абсолютно нових образах. Цього року виповнюється 180 років балетному хіту "Жизель", спеціально до ювілейної дати дизайнерка Мальва створила понад 30 костюмів для цього балету: вишукані тканини, ручна високохудожня вишивка, несподівані рішення.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Чарівність балету ніколи не залишала байдужими великих творців: Ко Ко Шанель, Крістіан Діор та багато інших художників високої моди, які створювали казку на балетній сцені.

І зараз MALVA переосмислила сценічні костюми для постановки.

Пресслужба

Пресслужба

Пресслужба

Про виставу:

"Жизель" – французький балетний хіт вже понад 150 років, найкраща драматична казка про кохання. У легенді розповідається історія про Вілліс – загиблих незаміжніх дівчат, яких зрадили їхні кохані. Не витримавши зради, дівчата вмирали і перетворювалися на мстивих і жорстоких духів – Вілліс, які в нічний час доби зводили рахунки з молодими чоловіками, кружляючи їх у своєму танці до смерті.

Пресслужба

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