Святослав Вакарчук звернувся до російських матерів: "Прямо зараз ваших дітей вбиває Путін. Усіх ваших дітей!"

Лідер української групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук звернувся до громадян РФ, зокрема російських матерів.
"Я — Святослав Вакарчук, український музикант, гурт Океан Ельзи, знаю, що у багатьох із вас сьогодні не вантажаться відео та фото у соцмережах, тому дублюю текст.
Пересилайте його!
П'яту добу по всій Україні гинуть люди від російських бомб, наші мирні міста ще кілька днів тому – зараз перебувають під ударами ваших балістичних ракет. Наші діти народжуються в бомбосховищах і, як це жахливо, гинуть під акомпанемент і через російські обстріли.
Це військовий злочин, якого не було в Європі з часів Другої світової війни! Ім'я злочинця відоме всій планеті. І зупинити його ви можете. Так! Саме ви!!
Вам здається, що у вас не вийде, вам здається, що це дуже страшно — всім вийти на вулиці і вимагати від обраної вами влади зупинити це божевілля і вивести ваші війська з території України.
Але цей страх мізерний у порівнянні з тим, в яку прірву веде всіх вас збожеволілий диктатор Путін.
Не мовчіть! Поки що не зовсім пізно
Виходьте! ВСІ! на площі та вулиці своїх міст і сіл, по всій Росії – чим більше вас, тим менший ваш страх. Вимагайте припинити війну!
І звертаюся до російських матерів – прямо зараз ваших дітей убиває Путін. Усіх ваших дітей! І тих, кого відправляє гарматним м'ясом на війну, і тих, у кого він майже забрав майбутнє у вільному світі. Майже.
У вас є останній шанс врятувати своїх дітей – говоріть з ними!
Нехай відмовляються їхати воювати до України!
Не ставайте мовчазними учасниками вбивств ваших дітей кремлівськими злочинцями!
А тим, хто спізнився, скажу окремо.
Я в коментарях залишу інформацію, куди телефонувати, якщо ваші сини, брати, батьки, які поїхали на "навчання", не відповідають кілька днів.
Можливо, вони ще живі, у полоні.
Росіяни, врятуйте себе. Путін воює не лише з Україною, з Європою, з цивілізацією, він воює і з вами!
Читайте також:
- "Не мовчи": Катя Осадча звернулася до Анни Сєдокової
- Стася Ровінська — дочка Сніжани Єгорової — публічно послала матір слідом за російським кораблем
- Андрій Хливнюк, який вступив до лав територіальної оборони, заспівав для українців на Михайлівській площі
- Маша Єфросиніна звернулася до російських військових: "Здавайтеся та отримайте амністію та гроші!"
- Пам'ятка для батьків: як правильно пояснити дитині про те, що зараз триває війна
- Психолог розповів, як не піддатися паніці у тривожний час
- Продукти, що впливають на психологічний стан
- Як подолати паніку в умовах надзвичайних ситуацій: поради психологи
- Надя Дорофєєва зі сльозами записала звернення: "Немає нічого дорожчого за життя. І неважливо, з якої ти країни"
-
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн