Святослав Вакарчук звернувся до російських матерів: "Прямо зараз ваших дітей вбиває Путін. Усіх ваших дітей!"

Лідер української групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук звернувся до громадян РФ, зокрема російських матерів.

"Я — Святослав Вакарчук, український музикант, гурт Океан Ельзи, знаю, що у багатьох із вас сьогодні не вантажаться відео та фото у соцмережах, тому дублюю текст.

Пересилайте його!



П'яту добу по всій Україні гинуть люди від російських бомб, наші мирні міста ще кілька днів тому – зараз перебувають під ударами ваших балістичних ракет. Наші діти народжуються в бомбосховищах і, як це жахливо, гинуть під акомпанемент і через російські обстріли.



Це військовий злочин, якого не було в Європі з часів Другої світової війни! Ім'я злочинця відоме всій планеті. І зупинити його ви можете. Так! Саме ви!!



Вам здається, що у вас не вийде, вам здається, що це дуже страшно — всім вийти на вулиці і вимагати від обраної вами влади зупинити це божевілля і вивести ваші війська з території України.

Але цей страх мізерний у порівнянні з тим, в яку прірву веде всіх вас збожеволілий диктатор Путін.



Не мовчіть! Поки що не зовсім пізно

Виходьте! ВСІ! на площі та вулиці своїх міст і сіл, по всій Росії – чим більше вас, тим менший ваш страх. Вимагайте припинити війну!



І звертаюся до російських матерів – прямо зараз ваших дітей убиває Путін. Усіх ваших дітей! І тих, кого відправляє гарматним м'ясом на війну, і тих, у кого він майже забрав майбутнє у вільному світі. Майже.



У вас є останній шанс врятувати своїх дітей – говоріть з ними!

Нехай відмовляються їхати воювати до України!

Не ставайте мовчазними учасниками вбивств ваших дітей кремлівськими злочинцями!



А тим, хто спізнився, скажу окремо.

Я в коментарях залишу інформацію, куди телефонувати, якщо ваші сини, брати, батьки, які поїхали на "навчання", не відповідають кілька днів.

Можливо, вони ще живі, у полоні.



Росіяни, врятуйте себе. Путін воює не лише з Україною, з Європою, з цивілізацією, він воює і з вами!

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