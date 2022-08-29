Сяяла на церемонії: Ешлі Грем у відвертій сукні показала свої розтяжки

Багатодітна мама Ешлі Грем відвідала минулої ночі церемонію вручення нагород MTV Video Music Awards 2022 у Нью-Джерсі.
34-річна модель plus size мала дуже відвертий вигляд в чорній сукні з розрізами від Katharine Polk, вартістю майже 3 тисячі фунтів стерлінгів, зшитій спеціально для неї. Вбрання було прикрашене дорогоцінними шпильками, а на животі був виріз, завдяки якому Ешлі демонструвала розтяжки на своєму тілі.
Аутфіт знаменитість доповнила чорними босоніжками на підборах, усипаними стразами від Paris Texas, сріблястими сережками-висячками від Lorraine Schwartz та дуже насиченим макіяжем на обличчі. А довге каштанове волосся розпустила і розчесала за проділом.
Ешлі не соромиться демонструвати розтяжки на своєму тілі, які з'явилися після народження трьох синів. І каже, що її чоловік Джастін Ервін називає їхнім "древом життя", що дуже мило з його боку.
В Instagram Ешлі опублікувала ще кілька фотографій із доріжки та фото, зроблені під час підготовки до її виходу.
До речі, тло над доріжкою на церемонії MTV Video Music Awards цього року було оформлено у жовтих та блакитних відтінках, ймовірно, на знак підтримки України. А сама доріжка була не червона, а сірого кольору.
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