Сяяла на церемонії: Ешлі Грем у відвертій сукні показала свої розтяжки

34-річна модель plus size мала дуже відвертий вигляд в чорній сукні з розрізами від Katharine Polk, вартістю майже 3 тисячі фунтів стерлінгів, зшитій спеціально для неї. Вбрання було прикрашене дорогоцінними шпильками, а на животі був виріз, завдяки якому Ешлі демонструвала розтяжки на своєму тілі.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

Аутфіт знаменитість доповнила чорними босоніжками на підборах, усипаними стразами від Paris Texas, сріблястими сережками-висячками від Lorraine Schwartz та дуже насиченим макіяжем на обличчі. А довге каштанове волосся розпустила і розчесала за проділом.

Ешлі не соромиться демонструвати розтяжки на своєму тілі, які з'явилися після народження трьох синів. І каже, що її чоловік Джастін Ервін називає їхнім "древом життя", що дуже мило з його боку.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

В Instagram Ешлі опублікувала ще кілька фотографій із доріжки та фото, зроблені під час підготовки до її виходу.

Ешлі Грем / Фото: Associated Press

До речі, тло над доріжкою на церемонії MTV Video Music Awards цього року було оформлено у жовтих та блакитних відтінках, ймовірно, на знак підтримки України. А сама доріжка була не червона, а сірого кольору.

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