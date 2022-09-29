Сяяла на шоу Balmain: співачка Шер вийшла на подіум у пікантному комбінезоні

76-річна співачка Шер справила враження на публіку, коли з'явилася на показі Balmain під час Паризького тижня моди, який зараз триває у Франції.

Шер вийшла на подіум у фіналі шоу разом із креативним директором бренду Balmain Олів'є Рустеном, одягненим у сорочку, сірі штани та взутий у черевики на величезній платформі.

Шер та Олів'є Рустен на показі Balmain / Фото: Getty Images

На співачці був футуристичний латексний боді з глибоким вирізом, який вона поєднала з лосинами і відповідними рукавичками. Взута зірка була у чорні черевики на платформі.

Довге волосся Шер було розпущене, на обличчі був макіяж, і зірка усміхалася, дефілюючи подіумом в обіймах з дизайнером.

"Просто добре провела час на сцені, почувалася чудово", - написала Шер у соцмережах незабаром після своєї появи на шоу.

Шер та Олів'є Рустен на показі Balmain / Фото: Getty Images

Нагадаємо, показ Balmain також відвідало багато знаменитостей, серед яких були Кайлі Дженнер, Нікола Пельтц із Брукліном Бекхемом та багато інших.

Шер та Олів'є Рустен на показі Balmain / Фото: Associated Press

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