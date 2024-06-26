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Сяяла, наче дискокуля: Наомі Кемпбелл у вбранні з паєтками з'явилася на Тижні моди у Парижі

Сяяла, наче дискокуля: Наомі Кемпбелл у вбранні з паєтками з'явилася на Тижні моди у Парижі

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

54-річна супермодель у срібному костюмі з колекції Chanel осінь/зима 2022 року прийшла на показ.

Папараці заскочили Наомі Кемпбелл, коли вона прибула на показ кутюрної колекції Chanel, що відбувся у межах Паризького тижня моди.

Супермодель мала гламурний вигляд у срібному вбранні з колекції Chanel сезону осінь/зима 2022 року, повністю розшитому паєтками різних розмірів. Вбрання складалося із вкороченого жакета без коміра і зі срібними ґудзиками і спідниці нижче колін.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Наомі свій лук доповнила атласними чорними туфлями з круглими носками і Т-подібними ремінцями, а також сумкою на ланцюжку.

Вона зробила молочний манікюр, елегантну зачіску, випустивши на чоло два пасма, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри з камінням. У вухах у неї були довгі сережки з камінням і логотипом Chanel, на шиї – золоті ланцюжки, а на руках – браслети і каблучки.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл у цікавій мінісукні з'явилася на вечірці "Літня ніч" у Лондоні.

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