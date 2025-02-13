Сяяла у гарних сукнях: Б'янка Балті, яка хоробро бореться з раком, стала ведучою фестивалю

В Італії відбувся щорічний музичний фестиваль у Сан-Ремо та однією з ведучих заходів стала відома італійська модель Б'янка Балті.

40-річна жінка мужньо бореться з раком і вперше за тривалий час взяла участь у подібному заході. Після курсу хіміотерапії Б'янка втратила все своє волосся, але вирішила на одягати перуку, а гордо вийшла на сцену такою, якою є зараз.

На сцені модель продемонструвала кілька різних вечірніх суконь від іменитих італійських Модних домів. Нижче пропонуємо розглянути усі образи зірки.

Образ від Roberto Cavalli

Це була сукня з вирізом під грудьми та на животі, який демонстрував шрам моделі після операції. Сукню Б'янка доповнила накидкою з хутра.

Б'янка Балті / Фото: Getty Images

Обра від Fendi

Ця сукня була з ніжної тканини та прикрашена бретелькою-галтером. Сукня була трохи прозорою і розшита лелітками й бісером. Вона є частиною колекції весна-літо 2024.

Б'янка Балті / Фото: Getty Images

Образ від Armani Privé

Темно-синє вбрання з колекції осінь-зима 2022 року ідеально сиділо на фігурі зірки. Сукня мала глибоке V-подібне декольте і гарну вишивку.

Б'янка Балті / Фото: Getty Images

Образ від Valentino

Вбрання моделі було виконане у ніжно-блакитному кольорі, мало приголомшливе декольте до пупа, плісування та довгий шлейф. Спідницю цього вбрання прикрашало пір'я. Доповнила Б'янка це вбрання чорними високими рукавичками.

Б'янка Балті / Фото: Getty Images

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