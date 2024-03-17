Сяяла у сукні з рюшами: Кейт Гадсон відвідала церемонію у Беверлі-Гіллз

Кейт Гадсон відвідала 35-у церемонію вручення нагород GLAAD Media Awards, яка відбулася в готелі Beverly Hilton у Беверлі-Гіллз. Для цього заходу акторка підібрала сукню білого кольору від бренду Georges Hobeika із колекції прет-а-порте весна-літо 2024.

Сукня була напівпрозорою, з глибоким декольте і безліччю рш. Ліф вбрання був прикрашений вишивкою білим кольором, також сукня мала тонкі бретельки.

Доповнила вбрання Кейт туфлями на високих платформах, декількома прикрасами з діамантами, макіяжем, укладанням, легкими та трохи недбалими локонами.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

Під час церемонії акторка була не просто запрошеною гостею, а й артисткою, яка виступила на сцені. Нещодавно Кейт випустила свій перший альбом і саме пісні з нього і виконала на церемонії.

Кейт Гадсон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що нещодавно з Кейт також сталася дивовижна історія — через 17 років знайшлося весільне пальто акторки, яке було безслідно втрачено нею. Вбрання для Кейт ексклюзивно створила весільний модельєр Віра Вонг.

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