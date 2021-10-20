Сяяла від щастя: Адель з'явилася на публіці зі своїм бойфрендом

Пара дивилася гру, мило базікала і багато усміхалася.
Після гучного повернення Адель продовжує дивувати. Співачка перестала приховувати стосунки зі своїм бойфрендом — спортивним агентом Річем Полом. Пара з'явилася разом на баскетбольному матчі в Лос-Анджелесі і Адель була не лише надзвичайно гарна, але і дуже щаслива.
Для виходу співачка одягла коричневий шкіряний костюм і пальто від Louis Vuitton з монограмою. Завершили аутфіт співачки туфлі-човники, нюдовий макіяж і розкішне укладання з легкими локонами.
Це вже друга спільна поява Адель і Річа на грі. Раніше вони вже потрапляли під приціл папараці, але тоді у пари був ще букетно-цукерковий період і офіційно вони свої стосунки не підтверджували.
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