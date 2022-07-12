Сяяла від щастя: Селена Гомес продемонструвала яскравий образ у Мілані

Американська співачка та акторка Селена Гомес, а також від недавнього часу та бізнеследі, подорожує зараз Європою, просуваючи свій бренд косметики Rare Beauty.

Декілька днів тому дівчину помітили в Парижі, а тепер вона прилетіла до Мілана, де відвідала презентацію в магазині Sephora. Для свого виходу Селена обрала яскравий образ, у якому поєднала речі від Prada: смугасту спідницю, зелену блузку та чорні слінгбеки.

Образ дівчини доповнили золоті сережки у вухах, зачіска пучок та гарний макіяж.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Зазначимо, як оригінально Селена одягла сорочку, трохи підгорнувши ракуви. Так образ став більш невимушеним.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

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