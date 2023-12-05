Сяяла, як діамант: гламурні образи акторки Єви Лонгорії на світських заходах у Лос-Анджелесі

Цього місяця у акторки дуже насичений графік.

У грудні Єва Лонгорія – одна з головних зірок на всіх вечірках та світських заходах. Акторка лише за кілька останніх днів відвідала кілька різних івентів, де виходила на червоні доріжки та демонструвала гламурне вбрання й прикраси.

Спочатку Єва приміряла срібний костюм від Sportmax, який складався з водолазки та спідниці нижче колін. Вбрання було повністю прикрашене стразами.

Доповнила вона його босоніжками від Santoni Satin на високих підборах і платформах, довгим рожевим манікюром, яскравим макіяжем із діамантовими прикрасами, які гарно поєднувалися з її вбранням.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Потім Лонгорія з'явилася у гламурній золотій сукні без бретельок та довгим шлейфом на благодійному заході Academy Museum Gala. На акторці була сукня від бренду Academy Museum Gala, яку вона поєднала з прикрасами від Messika та красивим укладанням.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Також вона як лауреатка премії "Найкращий режисер у кіно", позувала на заході "Вибір критиків: вшанування чорношкірих, латиноамериканців та досягнень AAPI" у Лос-Анджелесі. Для цієї появи вона обрала гламурну сукню від Stella McCartney з довгими рукавами та вирізами на талії.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Також сукня мала декор на талії у вигляді великого срібного ланцюга зі стразами.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

А ось доповнила вона образ клатчем та гламурними сережками.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

І четвертий її вихід на публіку відбувся у вбранні в квітковий принт від бренду Des_Phemmes, який включав об'ємну сорочку і спідницю. Образ вона завершила сережками з жовтим камінням та парою прозорих слінгбеків.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

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